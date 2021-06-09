Президент Украины сфотографировался в «шокирующей» форме сборной по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото в форме сборной страны по футболу. Ранее она вызвала скандал из-за изображения границ государства с Крымом.

Фотографию президент выложил в ожидании старта Чемпионата Европы по футболу.

«Не могу дождаться пятницы», — написал он под фотографией.

Накануне Зеленский заявил, что форма украинской сборной по футболу особенная и умеет шокировать.

На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки сборной, уточнила «Газета.ru». На футболках изображены границы страны, включая неподконтрольные Донбасс и Крым, а также написаны лозунги: «Слава Украине» и «Героям слава».

Российский футбольный союз (РФС) направил в UEFA письмо, в котором пожаловался на использование политических мотивов в форме сборной Украины. Дизайн новой экипировки украинской команды, по мнению организации, нарушает принципы UEFA.