Мир 17 апреля 2024, 00:24 Президент Турции подтвердил, что Путин приедет в Анкару Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о его визите в Турцию РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина подтвердил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о визите коллеги в Анкару. Об этом сообщил телеканал NTV.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — сказал Эрдоган.

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Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предложил искать «альтернативные пути» по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Турецкая сторона неоднократно призывала к установлению мира и предлагала выступить посредником для российско-украинских переговоров. Сам президент Турции отмечал, что в мирном процессе не может быть проигравших.

В феврале журналисты писали, что Анкара вновь заявит Путину о готовности организовать диалог между РФ и Украиной. Это собирались сделать во время поездки российского лидера в Турцию.