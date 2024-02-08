Мир 08 февраля 2024, 09:23 Турция заявит Путину о готовности устроить его встречу с Зеленским — СМИ РИА «Новости»: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским РИА «Новости»

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Турецкая сторона снова заявит президенту России Владимиру Путину о своей готовности организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет во время визита Путина в Турцию, рассказал РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

Он напомнил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в мирном процессе проигравших сторон не будет, но не планирует навязывать свои идеи по урегулированию конфликта ни одной из сторон.

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«В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь. <…> Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие, других целей нет», — констатировал собеседник агентства.

Если российский лидер согласится, страна готова оказать все возможное посредничество.

Турция уже не раз заявляла о готовности стать посредником для улаживания конфликта. Кроме того, уже отмечалось, что Эрдоган во время приезда Владимира Путина может предложить ему возобновить мирные переговоры по Украине.