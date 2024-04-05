05 апреля 2024, 10:28
МИД Турции призвал искать «альтернативные пути» прекращения конфликта на Украине
Глава МИД Турции Фидан призвал искать новые пути для прекращения огня на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал искать «альтернативные пути» по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом никакой конкретики он не привел. Об этом написало агентство Anadolu.
Фидан встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
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«Турция еще раз подчеркнула, что она стоит на страже безопасности и прав суверенитета этой страны и что <…> необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня», — сообщило издание.
Турецкая сторона не раз призывала к установлению мира на Украине и предлагала себя в качестве посредника для переговоров России и Украины. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что в мирном процессе не может быть проигравших. В феврале СМИ писали, что Турция намерена в очередной раз заявить президенту России Владимиру Путину о готовности организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Предполагается, что это произойдет, когда Путин посетит Турцию.
Турция
Украина
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