Мир 05 апреля 2024, 10:28 МИД Турции призвал искать «альтернативные пути» прекращения конфликта на Украине Глава МИД Турции Фидан призвал искать новые пути для прекращения огня на Украине Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал искать «альтернативные пути» по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом никакой конкретики он не привел. Об этом написало агентство Anadolu.

Фидан встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

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«Турция еще раз подчеркнула, что она стоит на страже безопасности и прав суверенитета этой страны и что <…> необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня», — сообщило издание.

Турецкая сторона не раз призывала к установлению мира на Украине и предлагала себя в качестве посредника для переговоров России и Украины. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что в мирном процессе не может быть проигравших. В феврале СМИ писали, что Турция намерена в очередной раз заявить президенту России Владимиру Путину о готовности организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Предполагается, что это произойдет, когда Путин посетит Турцию.