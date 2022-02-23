Мадуро полностью поддержал действия Путина на фоне ситуации в Донбассе

Правительство Венесуэлы выразило поддержку президенту России Владимиру Путину в его действиях по защите мира в своей стране и регионе. Президент республики Николас Мадуро заявил о необходимости уважать РФ наряду с другими государствами.

Мадуро подчеркнул, что Путин не станет сидеть сложа руки и предпримет все необходимое для защиты россиян. Его слова процитировал официальный аккаунт пресс-службы президента Венесуэлы в Twitter.

«Венесуэла заявляет о своей полной поддержке президенту Владимиру Путину по защите мира в России, своего народа и своей Родины», — подчеркнул Мадуро.

Он призвал прекратить давление на РФ и уважать страну, «как и все народы мира».

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло на фоне обострения конфликта территорий с официальными властями Украины.

Запад негативно воспринял действия РФ и ее руководства. Страны Евросоюза и США объявили о подготовке санкций в отношении российского государства, ряда конкретных компаний и лиц.

Американский президент Джо Байден в своем обращении заявил, что санкции коснутся двух банков, суверенного долга России и представителей российской элиты. США продолжит работу с Германией над предотвращением запуска «Северного потока — 2».