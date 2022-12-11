Мир 11 декабря 2022, 17:55 Президент Сербии созовет экстренное заседании Совбеза из-за Косова РТС: президент Сербии Вучич созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич в 19:00 11 декабря (21:00 по московскому времени) проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за эскалации обстановки в северной части Косова. Об этом сообщил сербский телеканал РТС.

По данным источника, сербский лидер принял это решение в связи с решением главы правительства непризнанного Косова Альбина Курти провести специальную полицейскую операцию для ликвидации возведенных баррикад на севере республики.

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Жители северных территорий Косова возвели баррикады после заявления правоохранителями Приштины экс-сотрудника МВД Деяна Пантича. Он покинул полицию в качестве протеста против отсутствия решения по сербам в Косове, к которому призывало сербское правительство.

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Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сообщество не станет терпеть нападок на свою миссию в Косове и пообещал жать жесткий ответ.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в обострении ситуации между Сербией и Косовом виновен ЕС, так как годами отворачивался от урегулирования накопившихся проблем.