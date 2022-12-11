Мир 11 декабря 2022, 14:08 Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косове Представитель МИД Захарова: ЕС годами моделировал обострение конфликта в Косове РИА «Новости»

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Европейский союз годами моделировал нынешнее обострение обстановки между Сербией и Косовом. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат ответила на высказывание премьера Сербии Анны Брнабич о том, что ее страна близка к прямому конфликту с Косовом из-за бездействия Евросоюза.

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«Бездействия? Европейский союз моделировал эту ситуацию, по сути, годами», — подчеркнула Захарова.

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В субботу, 10 декабря, сербский президент Александр Вучич сообщил, что власти направят командованию миссии НАТО KFOR официальный запрос о распределении подразделений армии и сербской полиции в Метохии и Косове.

Сообщалось, что косовские сербы соорудили заградительные баррикады в северной части края после задержания косовоалбанскими властями бывшего сотрудника местного МВД Деяна Пантича.

Протестующие остались на баррикадах на ночь, поставив палатки. Полицейские самопровозглашенной республики заблокировали дорогу для пешеходов и автомобилей из центральной части Сербии на север Косова.