Мир 11 декабря 2022, 15:54 Боррель призвал косовских сербов разобрать баррикады Глава Евродипломатии Боррель предупредил об ответе ЕС на эскалацию в Косове РИА «Новости»

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Евросоюз ответит на насильственные преступные действия на севере Косова, а также не станет терпеть нападения на свою миссию на территории непризнанной республики. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Борреля.

Дипломат подчеркнул, что призывает косовских сербов разобрать баррикады, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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«Нужно восстановить спокойствие. Миссия ЕС продолжит координировать свои действия с властями Косова и Международной миссией под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR)», — заметил Боррель.

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Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации 10 декабря заявил, что власти Косова планируют подать запрос на вступление непризнанной территории в состав Евросоюза. Он подчеркнул, что такой шаг поставит крест на Вашингтонских соглашениях.

Баррикады на севере Косова воздвигли местные жители после сообщений о задержании силовиками Приштины бывшего сотрудника МВД Деяна Пантича. Он уволился в начале ноября в знак протеста против отсутствия решений по судьбе косовских сербов, к которой призывали власти Белграда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Евросоюз несет прямую ответственность за новое обострение обстановки, так как годами не предпринимал никаких шагов для урегулирования накопившихся проблем.