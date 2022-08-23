Газопровод «Северный поток — 2» необходимо демонтировать, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании «Крымская платформа». Трансляцию мероприятия провели в YouTube-канале «Суспiльне».

По словам польского президента, строительство «Северного потока — 2» началось уже после воссоединения Крыма с Россией. Дуда отметил, что многие страны якобы «задабривали» РФ, чтобы вести бизнес, как прежде.

«Смена политики предполагает не просто приостановку „Северного потока — 2“, но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — заявил Анджей Дуда.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что возможный запуск российского газопровода стал бы провалом для ФРГ. Он отметил, что использование «Северного потока — 2» стало бы «уступкой» президенту России Владимиру Путину.

С ним не согласился вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. Парламентарий заявил, что власти Германии поступят безответственно, если будут и дальше препятствовать запуску «Северного потока — 2». Кубики напомнил, что при помощи газопровода можно решить серьезные проблемы экономики страны.