Мир 22 марта 2023, 19:45 Президент Молдавии Санду одобрила переименование государственного языка в румынский Президент Молдавии Санду подписала закон о признании румынского языка государственным РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в Facebook* написала, что теперь официальным языком республики будет румынский. По ее словам, она подписала закон о переименовании 22 марта.

«Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский», — отметила Санду.

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По ее словам, жители республики разговаривают на одном из официальных языков ЕС. Майя Санду добавила — утверждающие, что граждане Молдавии разговаривают на молдавском, а не на румынском языке, хотят разделить общество. Президент страны предположила, что именно таким путем нацию планировали «подчинить и контролировать».

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В декабре спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о планах сделать румынский язык государственным. Ранее подобное решение уже выносил Конституционный суд республики — еще в 2013 году, но изменения не внесли в главный документ страны. После этого оппозиционные политики заблокировали трибуну парламента в знак протеста против инициативы.

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