02 марта 2023, 18:34
Оппозиция заблокировала трибуну парламента в Молдавии
Оппозиция в Молдавии блокировала трибуну парламента из-за переименования языка в румынский
Представители оппозиционных политический партий в Молдавии заблокировали трибуну в парламенте в знак протеста против переименования государственного языка на румынский с молдавского. Об этом сообщило РИА «Новости».
Депутаты с плакатами выстроились перед трибуной, потребовав прекратить издеваться над Конституцией, провести референдум и отправить действующее правительство в отставку.
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Спикер парламента Игорь Гроссу во время заседания объявил, что законопроект о переименовании государственного языка приняли в первом чтении голосами 56 членов законодательного органа.
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» предложила переименовать государственной язык из молдавского в румынский. Согласно инициативе, слова «родной язык», «официальный язык» и «государственный язык» заменяются на «румынский язык».
Конституционный суд Молдавии установил, что румынский является государственным языком в республике. Однако в самой Конституции прописано, что государственный язык — молдавский. Судьи указали, что документ о независимости республики превалирует над основным законом государства.
Молдавия
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