Мир 02 марта 2023, 18:34 Оппозиция заблокировала трибуну парламента в Молдавии Оппозиция в Молдавии блокировала трибуну парламента из-за переименования языка в румынский Википедия

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Представители оппозиционных политический партий в Молдавии заблокировали трибуну в парламенте в знак протеста против переименования государственного языка на румынский с молдавского. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутаты с плакатами выстроились перед трибуной, потребовав прекратить издеваться над Конституцией, провести референдум и отправить действующее правительство в отставку.

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Спикер парламента Игорь Гроссу во время заседания объявил, что законопроект о переименовании государственного языка приняли в первом чтении голосами 56 членов законодательного органа.

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» предложила переименовать государственной язык из молдавского в румынский. Согласно инициативе, слова «родной язык», «официальный язык» и «государственный язык» заменяются на «румынский язык».

Конституционный суд Молдавии установил, что румынский является государственным языком в республике. Однако в самой Конституции прописано, что государственный язык — молдавский. Судьи указали, что документ о независимости республики превалирует над основным законом государства.