Мир 17 декабря 2022, 16:42 Парламент Молдавии захотел переименовать государственный язык Спикер парламента Молдавии Гроссу сообщил о планах переименовать госязык в румынский

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Правящая в Молдавии политическая партия «Действия и солидарность» рассматривает вероятность переименования словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык». Об этом в эфире телеканала «Молдова-1» сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

«Действительно, мы думаем об этом. Скорее всего, выражение „румынский язык“ законодательно заменит собой синтагму „молдавский язык“ весной 2023 года», — рассказал политик.

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Гросу отметил, что президент Молдавии Майя Санду также придерживается мнения о необходимости переименования языка.

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Государственным языком Молдавии согласно решению Конституционного суда в 2013 году является румынский язык. При этом в Конституции указано, что статус государственного носит молдавский язык, написал телеканал «Царьград».

Законотворцы объясняли, что Декларация о независимости Молдавии находится выше по значимости, чем текст Конституции страны.