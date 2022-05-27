Президент Молдавии призвала генпрокуратуру проверить нарушения в деле против Додона

Расследование дела против Игоря Додона должно пройти в условиях максимальной открытости и справедливости, заявила президент Молдавии Майя Санду. Она призвала генпрокуратуру проверить нарушения в следственных действиях, сообщил ТАСС.

«Очень надеюсь, что прокуратура не вовлечена в политические игры как по собственной инициативе, так и по указаниям извне», — сказала она.

Глава Молдавии указала на нарушения при проведении следственных действий, в том числе утечку фотографий в СМИ. Она призвала генпрокуратуру провести проверку, потому что объяснения прокуратуры оказались недостаточными. Майя Санду предупредила, что любое преступление закона или злоупотребление приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, реформ и проевропейского курса страны.

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвинили в коррупции и госизмене. В доме политика прошли обыски. Спустя два дня суд поместил его под домашний арест на 30 суток.