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    25 мая 2022, 17:26

    Прокуратура Молдавии потребовала ареста Додона на 30 суток

    Обвинение потребовало ареста экс-президента Молдавии Додона на 30 суток

    Анатолий Минкин

    Прокуратура потребовала у суда предварительного ареста на 30 суток для экс-президента Молдавии Игоря Додона, подозреваемого в коррупции и государственной измене. Об этом сообщил «Sputnik Молдова» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марианну Керпек.

    Прокуратура Молдавии потребовала ареста Додона на 30 суток

    Она отметила, что такую же меру пресечения потребовали для второго задержанного по уголовному делу. По данным СМИ, речь идет о брате супруги бывшего лидера республики Петре Мериняну. Его подозревают в соучастии в коррупционном преступлении.

    В ближайшее время суд должен выбрать дату и время для рассмотрения требований прокуратуры.

    Сторонники Додона продолжают протесты на улицах Кишинева. Несколько сотен протестующих собрались сегодня перед зданием парламента с требованием прекратить уголовное преследование бывшего президента и отправить в отставку действующие власти.

    Игоря Додона задержали на 72 часа в минувший вторник, 24 мая, после многочасовых обысков в его доме, а также еще по 10 адресам. Уголовное дело против бывшего президента Молдавии открыли по требованию исполняющего обязанности генпрокурора Думитра Робу.

    Речь идет о видеозаписи 2019 года, на которой Додон получает некий пакет от лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Опубликовавший ролик депутат Юрий Реницэ утверждал, что президент Молдавии получил взятку.