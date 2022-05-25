Прокуратура Молдавии потребовала ареста Додона на 30 суток

Прокуратура потребовала у суда предварительного ареста на 30 суток для экс-президента Молдавии Игоря Додона, подозреваемого в коррупции и государственной измене. Об этом сообщил «Sputnik Молдова» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марианну Керпек.

Она отметила, что такую же меру пресечения потребовали для второго задержанного по уголовному делу. По данным СМИ, речь идет о брате супруги бывшего лидера республики Петре Мериняну. Его подозревают в соучастии в коррупционном преступлении.

В ближайшее время суд должен выбрать дату и время для рассмотрения требований прокуратуры.

Сторонники Додона продолжают протесты на улицах Кишинева. Несколько сотен протестующих собрались сегодня перед зданием парламента с требованием прекратить уголовное преследование бывшего президента и отправить в отставку действующие власти.

Игоря Додона задержали на 72 часа в минувший вторник, 24 мая, после многочасовых обысков в его доме, а также еще по 10 адресам. Уголовное дело против бывшего президента Молдавии открыли по требованию исполняющего обязанности генпрокурора Думитра Робу.

Речь идет о видеозаписи 2019 года, на которой Додон получает некий пакет от лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Опубликовавший ролик депутат Юрий Реницэ утверждал, что президент Молдавии получил взятку.