Президент Молдавии оценила перспективы выхода страны из СНГ

Говорить о выходе Молдавии из СНГ пока преждевременно. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала PRO TV Chisinau. По ее словам, в составе содружества Кишинев получает ряд торгово-экономических льгот, речь идет не только о России.

«Давайте говорить объективно: СНГ — это не только Россия, но и другие страны. Торгово-экономические льготы Кишинев получает не только в отношениях с Россией, но и в сотрудничестве с другими странами», — сказала Санду.

Отвечая на вопрос ведущей о том, как поступит руководство страны, если при получении статуса кандидата в Евросоюз возникнет вопрос о выходе из содружества, Санду сказала, что думать об этом пока рано.

«Дойдем до этого и обсудим. Давайте двигаться последовательно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Молдавия продолжит расплачиваться с Россией за поставки газа в евро, так как не входит в список недружественных стран и не получала официальных уведомлений от «Газпрома» о переходе на рубли. Президент страны Майя Санду заявляла, что страна не может обойтись без российского газа, так как покупка энергоносителя на внешних рынка стране обойдется намного дороже.