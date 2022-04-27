Молдавия не смогла найти альтернативы российскому газу

Молдавия не может отказаться от поставок российского газа, потому что закупка энергоносителя на открытых рынках обойдется дороже. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила президент республики Майя Санду.

Глава Молдавии подчеркнула, что за счет газа страна также получает электроэнергию. Поэтому, в случае отмены поставок после 1 мая, когда истекает срок действия контракта с «Газпромом», страна окажется в сложной ситуации.

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа», — заявила Санду.

Она пояснила, что технически можно найти поставщика со среднесрочным контрактом на поставку газа, но с электричеством так не получится.

«Правительство запустило тендер по его закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие», — пояснила она.

Прошлой осенью Молдавия пережила энергетический кризис. После завершения срока контракта с «Газпромом» стороны не смогли договориться о новой цене. В результате снабжение республики приостановили. Власти Молдавии настаивали на поставках по старым ценам, но российская компания потребовала сначала рассчитаться по старым долгам, которые достигли 709 миллионов долларов.

На переговорах стороны договорились о подписании нового контракта. Он предусматривал полную предоплату по всем платежам, а также аудит просроченной задолженности «Молдовагаза». Но проверка так и не состоялась, потому что независимые контролеры отказались приезжать из-за кризиса на Украине.=