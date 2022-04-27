Молдавия не смогла найти альтернативы российскому газу
Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии возможности заменить российский газ
Молдавия не может отказаться от поставок российского газа, потому что закупка энергоносителя на открытых рынках обойдется дороже. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила президент республики Майя Санду.
Глава Молдавии подчеркнула, что за счет газа страна также получает электроэнергию. Поэтому, в случае отмены поставок после 1 мая, когда истекает срок действия контракта с «Газпромом», страна окажется в сложной ситуации.
«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа», — заявила Санду.
Она пояснила, что технически можно найти поставщика со среднесрочным контрактом на поставку газа, но с электричеством так не получится.
«Правительство запустило тендер по его закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие», — пояснила она.
Прошлой осенью Молдавия пережила энергетический кризис. После завершения срока контракта с «Газпромом» стороны не смогли договориться о новой цене. В результате снабжение республики приостановили. Власти Молдавии настаивали на поставках по старым ценам, но российская компания потребовала сначала рассчитаться по старым долгам, которые достигли 709 миллионов долларов.
На переговорах стороны договорились о подписании нового контракта. Он предусматривал полную предоплату по всем платежам, а также аудит просроченной задолженности «Молдовагаза». Но проверка так и не состоялась, потому что независимые контролеры отказались приезжать из-за кризиса на Украине.=