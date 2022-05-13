Молдавия сохранила расчеты с Россией за газ в евро

Молдавия продолжает расплачиваться с Россией за поставки газа в евро, так как не входит в список недружественных стран и не получала официальных уведомлений от «Газпрома» о переходе на рубли. Как сообщил ТАСС, об этом заявил председатель правления предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он пояснил, что раньше в договоре о поставках газа были предусмотрены доллары, евро и рубли. Раньше основной валютой расчета были доллары, но если их не хватало, то страна расплачивалась рублями.

«С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах — только в рублях и в евро», — заявил Чебан. Он пояснил, что сейчас расчеты проходят по новому договору, который предусматривает только два вида валюты. Глава «Молдовагаза» подчеркнул, что оплата проходит по установленному графику.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявляла, что страна не может обойтись без российского газа, так как покупка энергоносителя на внешних рынка стране обойдется намного дороже. Она отметила, что за счет поставок «Газпрома» страна также получает электроэнергию.

Срок последнего контракта по поставкам газа истекал 1 мая, но в результате переговоров его продлили.