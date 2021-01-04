Президент Мексики предложил Ассанжу защиту

Он подчеркнул, что Ассанж заслуживает свободы.

«Ассанж — журналист и заслуживает шанса. Я за его помилование. Мы защитим его», — заявил президент Мексики.

Сегодня суд Лондона отказал американским прокурорам в экстрадиции основателя Wikileaks. По мнению судьи, заключение в одиночной камере плохо скажется на психическом состоянии Ассанжа и может привести к суициду.

Как сообщил RT, американцы заявили, что намерены подать апелляцию. Представляющие интересы Ассанжа адвокаты пообещали добиться его освобождения под залог. Этот вопрос суд рассмотрит в среду, 6 января. До этого времени журналист останется под стражей.

«Газета.ru» напомнила, что гражданка Швеции в 2010 году обвинила Ассанжа в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Журналист в тот момент находился в Лондоне и добровольно сдался полиции. По решению суда его сначала арестовали, а потом выпустили под залог. В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища.

В 2019 году власти США предъявили Ассанжу обвинения по 18 пунктам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По запросу Вашингтона журналиста задержали, а за нарушение правил освобождения под залог отправили за решетку. Вопрос по экстрадиции Ассанжа в США пока не решен.

Как заявил в беседе с «360» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, в ходе рассмотрения апелляции шансов на экстрадицию Ассанжа немного. Он пояснил, что там будут изучать те же аргументы, что и в суде первой инстанции. Адвокаты опального журналиста считают, что дело может растянуться на долгие годы и дойти до Верховного суда Великобритании или Европейского суда по правам человека.