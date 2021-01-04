Выдаст ли Лондон Ассанжа после апелляции? Мнения юриста и политолога

Суд Лондона принял решение об отказе выдавать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа США, основываясь на собственных законах без учета влияния политических сил. Об этом «360» рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Он пояснил, что это ситуация с Ассанжем не влияет не отношения двух стран. Сама процедура предусматривает только рассмотрение запроса от США в отношении конкретного лица по тем договоренностям, которые действуют между США и Великобританией. Чтобы не вносить элемент напряженности между двумя государствами, проблему решают исключительно по тем законам, которые действуют на территории королевства.

«Английскому суду фиолетово, будь то местный парламент, премьер-министр или иностранные власти. Они всегда работают на основе права и применяют его», — пояснил Дмитрий Лабин.

При этом он отметил, что в Великобритании действует прецедентное право, которое, вероятно, применили в этом случае. То есть, суд рассмотрел прохожие вопросы, когда по запросу Вашингтона Лондон не выдавал людей. Поэтому все рассмотрение было непредвзятым.

Шансы США на апелляцию Дмитрий Лабин оценил не высоко. Он пояснил, что в ходе обжалования приговора в британскому суде новые обстоятельства дела не рассматриваются. Такое бывает только в редких исключениях, когда суд первой инстанции по какой-то причине их не рассматривал.

«Как правило, пересмотр в апелляционной инстанции идет по тем материалам, по тем доказательствам, которые стороны представили в состязательном процессе представили. Новые аргументы с большой вероятностью могут быть отклонены», — сказал эксперт.

Политолог Марат Баширов считает, что Лондон специально затягивает процедуру, чтобы выдать Джулиана Ассанжа не действующей администрации Трампа, а новому американскому лидеру Байдену.

«Британцы просто ждут, чтобы передать его Байдену, а не Трампу. Поэтому сейчас идет просто юридическое затягивание. Я думаю, что в конечном итоге его выдадут. А задержка связана с тем, что выборы выиграл в США не Трамп, а Байден. Британцы подождут месяц-два, а потом на блюдечке, как говорится, преподнесут», — сказал он.

Джулиан Ассанж с июня 2021 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании со стороны гражданки Швеции. В апреле 2019 года его задержали по запросу США, напомнил RT.

Основателя Wikileaks обвинили в нарушении в нарушении условий выхода под залог и приговорили к 11 месяцам тюремного заключения. США заявили о новых доказательствах вины Ассанжа и направили в Лондон очередной запрос об его выдаче.

Сегодня суд отказал в запросе американских властей о выдаче Ассанжа. Судья Ванесса Барайтсер заявила, что опасается за психическое здоровье подсудимого, так как в американской тюрьме ему грозит одиночное заключение.

Как сообщила «Газета.ru», решение об освобождении Ассанжа под залог рассмотрят 6 января. Оставшееся время он проведет под стражей за нарушение условий выхода из тюремного заключения.