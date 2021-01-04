Суд в Лондоне отказался выдавать Ассанжа США

Решение по делу Ассанжа приняла судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер — она отказала властям Соединенных Штатов в его экстрадиции. Ранее адвокаты американской стороны заявили, что если судья откажет выдать основателя Wikileaks, это решение опротестуют.

По сообщению суда, Барайтсер приняла такое решение из-за опасений за здоровье Ассанжа. Судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США.

Минюст США выдвинул против Ассанжа 18 обвинений. Всего ему грозит до 175 лет тюрьмы. Он с 2012 года скрывался в лондонском посольстве Эквадора от уголовного преследования по обвинению в изнасиловании и домогательствах. Весной 2019 года его задержали по запросу американской стороны.

У Ассанжа уже несколько лет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас австралиец сидит в одиночной камере тюрьмы Белмарш.