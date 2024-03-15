Мир 15 марта 2024, 03:06 Макрон допустил, что Франция сможет противостоять России Макрон: Франция приложит усилия, чтобы Россия никогда не победила на Украине РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова противостоять России. Об этом он сказал в интервью национальному телеканалу France 2.

«Для нас наступило время сопротивления. Если ситуация ухудшится –мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил французский лидер.

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Макрон добавил, что Франция сделает все для того, чтобы достичь этой цели. При этом он отметил, что его страна не воюет ни с Россией, ни с российским народом, а только поддерживает Украину.

По его словам, условия мира должны определить именно украинцы. Макрон также заявил, что «мир не означает капитуляцию Украины».

Французский лидер также добавил, что его страна не должна участвовать в эскалации, так как является ядерной державой. Франция не возьмет на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине, не станет наступать.

Макрон также высказался об отсутствии контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что в этом нет ничего личного.