15 марта 2024, 11:53
Макрон призвал отдать Крым Украине для прочного мира
Макрон: Крым нужно признать частью Украины для установления прочного мира
Крым необходимо признать частью Украины, чтобы достичь прочного мира. Такое мнение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
По словам Макрона, Франция делает все возможное, чтобы помочь Украине одержать верх над Россией.
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«Не может быть прочного мира <…>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — заявил французский лидер.
Французы раскритиковали слова президента в комментариях к статье в газете Le Figaro, которая процитировала Макрона. Пользователи Сети отметили, что такими темпами никто не будет относиться к высказываниям французского лидера серьезно. Комментаторы призвали начать переговоры о прекращении конфликта и перестать делать воинственные заявления.
В том же интервью Макрон не исключил, что Франция сможет противостоять России. Президент отметил, что его страна не воюет с Россией или с российским народом, а лишь поддерживает Украину.
Крым
Эммануэль Макрон
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