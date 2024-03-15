Мир 15 марта 2024, 11:53 Макрон призвал отдать Крым Украине для прочного мира Макрон: Крым нужно признать частью Украины для установления прочного мира РИА «Новости»

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Крым необходимо признать частью Украины, чтобы достичь прочного мира. Такое мнение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

По словам Макрона, Франция делает все возможное, чтобы помочь Украине одержать верх над Россией.

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«Не может быть прочного мира <…>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — заявил французский лидер.

Французы раскритиковали слова президента в комментариях к статье в газете Le Figaro, которая процитировала Макрона. Пользователи Сети отметили, что такими темпами никто не будет относиться к высказываниям французского лидера серьезно. Комментаторы призвали начать переговоры о прекращении конфликта и перестать делать воинственные заявления.

В том же интервью Макрон не исключил, что Франция сможет противостоять России. Президент отметил, что его страна не воюет с Россией или с российским народом, а лишь поддерживает Украину.