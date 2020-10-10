Президент Киргизии снял с должности секретаря Совбеза

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики», — заявили в пресс-службе главы государства.

Ранее глава государства ввел в Бишкеке режим ЧП и призвал ввести войска в город. Особый режим будет действовать в столице до 21 октября 2020 года.

Также президент Киргизии снял с должности несколько других высокопоставленных лиц. Например, 9 октября он уволил главу Генштаба ВС. Тогда же Жээнбеков подписал указ об отставке правительства страны.

Протесты и беспорядки в Киргизии начались 5 октября после выборов в парламент страны. Оппозиция посчитала, что на избирательных участках было множество нарушений, хотя сторонние наблюдатели признали — все прошло законно. После митингующие освободили из заключения нескольких чиновников, ранее занимавших высокопоставленные должности в Киргизии, и заняли административные здания в Бишкеке.