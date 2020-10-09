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    09 октября 2020, 10:23

    Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

    Ксения Басырова, Юлия Булыгина

    Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
    Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

    Отправленные в отставку министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

    «Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <…> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

    Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что уйдет в отставку при выполнении одного условия: если страна вернется к законности, а в органах исполнительной власти появятся легитимные руководители. Он призвал как можно скорее вернуть ситуацию, которая «раскалилась до критической точки», в правовое русло.

    Протесты и беспорядки в Киргизии начались после выборов в парламент страны. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях на избирательных участках, хотя наблюдатели утверждали, что все прошло законно и без нареканий. В результате беспорядков на улицах Бишкека и других городов страны пострадали уже более тысячи человек.