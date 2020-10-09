Протесты в Киргизии назвали «третьей революцией»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в республике произошла «третья революция». Власть политику, по его собственным словам, не нужна. Он заботится о будущем народа.

Революцией Атамбаев назвал протесты, которые прошли 5 октября, уточнило РИА «Новости». В них пострадали более тысячи человек.

Экс-глава республики напомнил, что первой была «тюльпановая революция» 2005 года, в результате которой свой пост покинул Аскар Акаев. Второй стали события 2010 года и уход Курманбека Бакиева.

По признанию Атамбаева, власть ему не нужна. Политику важно будущее киргизского народа.

Тем временем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил правительство в отставку и уволил главу Генштаба ВС. Сам глава республики готов покинуть занимаемую должность, если страна вернется к правовым отношениям.

В течение месяца киргизский ЦИК должен назначить дату проведения повторных парламентских выборов. Итоги предыдущих он признал недействительными. Избирательный порог для кандидатов в избиркоме предложили снизить до 2-3%.