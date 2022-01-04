Президент Казахстана Токаев призвал протестующих к диалогу

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным обращением к участникам протеста на национальном телевидении. Он призвал всех несогласных прекратить беспорядки и начать диалог. Об этом сообщило РИА «Новости».

Токаев подчеркнул, что призывы атаковать гражданские и военные ведомства — это абсолютно незаконные действия, за которые неминуемо последует наказание.

«Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи, не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким», — призвал президент Казахстана.

Токаев пообещал, что все требования и просьбы, которые волнуют участников протестных акций учтут на заседании правительства, которое пройдет в ближайшую среду, 4 января.

«Сейчас на карте и ваше благополучие и место нашей страны в современном мире», — подытожил президент Казахстана.

Акции протеста в Казахстане продолжаются третий день, но сегодня они перешли в горячую фазу. Все началось 2 января, когда жители западных областей страны потребовали снизить цены на сжиженный газ, которые с начала года выросли в два раза. Для местных жителей это основное топливо для машин. Участники протеста заявили, что вслед за ценами на топливо начнут дорожать продукты питания.

Правительственная группа после встречи с участниками протестов пообещала, что стоимость газа снова снизиться. Но протесты охватили уже всю страну. Но в крупных городах этих обещаний оказалось недостаточно. Как сообщила «Газета.ru», среди новых требований протестущих, отставка правительства и роспуск парламента.

Самая сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где на улицу вышли несколько десятков тысяч человек. После задержания нескольких групп протестующих толпа отправилась в сторону площади Республики, которую уже оцепили силовики. В городе отключили интернет. Мобильная связь работает с перебоями. По данным местных СМИ, заблокирована работа основных мессенджеров.