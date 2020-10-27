Президент Карабаха сменил министра обороны из-за ранения

«Я подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Джалал Анатольевич Арутюнян освобожден от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах. Другим моим указом генерал-майор Микаел Альбертович Арзуманян назначен министром обороны Республики Арцах — командующим армией обороны», — написал карабахский президент.

Он добавил, что принял такое решение в связи с ранением. Арутюнян пожелал экс-министру скорейшего выздоровления.

27 октября — ровно месяц с начала войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Бои не прекращались ни на день, хотя стороны уже три раза заключали гуманитарное перемирие. Последняя договоренность о режиме прекращения огня вступила в силу утром 26 октября, однако уже через несколько минут Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил «360», что такое происходит из-за того, что азербайджанцы и армяне не воспринимают войну в Карабахе как борьбу за территорию. Для них это война за собственный дом, который не может быть чьим-то еще. Стрельба начинается при любом разногласии, несмотря на договоренности властей.