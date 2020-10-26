Нарушение перемирия между Арменией и Азербайджаном объяснили «противоречиями внизу»

Решить конфликт в Нагорном Карабахе военным путем невозможно. Перемирие — это единственный путь остановить боевые действия. Последняя нарушенная договоренность о прекращении огня на линии соприкосновения, как и предыдущие, носит гуманитарный характер и к урегулированию ситуации не приведет. Внизу противоречия очень острые. Об этом в разговоре с «360» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Существует проблема гуманитарного характера. В зоне боевых действий нужно просто помочь людям, вынести раненных, похоронить убитых. В принципе, военного решения у конфликта нет, поэтому перемирие — это путь к нему. <…> Азербайджанская сторона пока еще сохраняет иллюзию, что она может победить, и поэтому она в меньшей степени заинтересована в перемирии. <…> Перемирие заключается на высшем уровне, а внизу противоречия очень острые», — оценил ситуацию Журавлев.

Собеседник добавил, что азербайджанцы и армяне не воспринимают войну в Карабахе как борьбу за территорию. Для них это война собственный дом, который не может быть чьим-то еще.

«Наверху-то договорились, а внизу, при любой возможности разночтений сразу начинается стрельба. Поэтому первый раз договорились и сорвали, второй раз договорились и сорвали, третий раз договорились и сорвали», — подчеркнул политолог.

Третье перемирие между Баку и Ереваном в Карабахе началось в 07:00 по Москве, однако стороны сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Война в Нагорном Карабахе началась месяц назад. Армения и Азербайджан пока не рассматривают мирные переговоры, так как у стран принципиально разные взгляды на решение проблемы.