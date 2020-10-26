Пятиминутный мир. Почему в Карабахе три раза срывался режим прекращения огня

Третье перемирие в Нагорном Карабахе продлилось всего пять минут. Стороны снова обвиняют друг друга в срыве договоренности о прекращении огня и продолжают обстрелы. Война продлится, пока у Баку и Еревана есть деньги, уверены политологи. Но при фактически открытом вмешательстве Турции трудно представить, когда закончится конфликт.

Третье подряд перемирие сорвалось в Нагорном Карабахе. Накануне в присутствии заместителя госсекретаря США Стивена Бигана главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились, что утром 26 октября стороны прекратят огонь. Но перемирие продлилось всего пять минут.

«26 октября в 08:05 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», — сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана в Facebook.

В ответ пресс-секретарь главы Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вина за срыв перемирия лежит на Баку. «Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — написала она.

Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян также счел, что ответственность за продолжение кровопролития лежит на Азербайджане. «Азербайджанская сторона тоже в третий раз нарушила соглашение о гуманитарном прекращении огня. Соответствующие последствия такого ясного поведения администрации Алиева еще будут читать, но сегодня наша проблема — защитить Родину от турецкого золота. Нам не оставили альтернативы», — заявил он.

Бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны обстреливают как военные, так и гражданские объекты. Мировые лидеры призывают к урегулированию конфликта. И только Турция, хоть и отрицает участие в столкновениях, открыто поддерживает Баку.

Причины срыва

Для временного перемирия необходимо, чтобы обе стороны хотели прекратить конфликт. Пока его нет, срывы будут происходить, уверена политолог и публицист Наталия Елисеева. Переговоры, перемирия и договоренности нарушаются так часто, что это стало искаженным вариантом нормы.

«Не все заинтересованные лица, причем не только участники конфликта, но и сторонние интересанты, хотят прекращения войны. Я имею в виду Турцию. У Турции позиция довольно конкретная: конфликт в Карабахе будет продолжаться. Пока те же турки не будут заинтересованы в решении конфликта мирным путем, мы будем наблюдать такое постоянно. Не может одна Россия посадить всех за стол переговоров», — сообщила «360» Елисеева.

Перемирия нужны как Армении, так и Азербайджану. Но удержать их на низовом, исполнительском уровне очень трудно, рассказал «360» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Участники конфликта испытывают друг к другу глубочайшую неприязнь. Для каждой стороны судьба Карабаха — не просто война за территорию, а борьба за собственный дом.

«Противник воспринимается как грабитель, как заведомо аморальная сила. Причем не на уровне генералов, а на уровне рядовых бойцов, и каждый боец готов выстрелить. Нужен всего лишь небольшой толчок. Из Еревана и Баку проконтролировать и гарантировать отсутствие такого толчка невозможно», — пояснил Журавлев.

Что дальше?

Из-за действия Эрдогана, отметила политолог, урегулирование конфликта в Карабахе идет по принципу «два шага вперед, один назад». И на сегодняшний день предпосылок к урегулированию конфликта нет. Да и гуманитарное перемирие, если его и заключат, продлится недолго — только чтобы найти и забрать раненых.

«Наша дипломатия не позволяет тех же турков назвать стороной, которая участвует в конфликте. Мы сейчас идем в треугольнике — Россия-арбитр, Армения и Азербайджан. Но здесь, по идее, не три, а четыре стороны. Но и Турция отстаивает свою позицию. И надо понимать, что для Турции мы в данный момент оппоненты, враги», — сказала Елисеева.

На сегодняшний день Азербайджан считает, что перемирие ему нужно меньше, чем Армении. Несмотря на это на уровне государств стороны продолжат обсуждать такую возможность. Всем нужно доставлять продукты и медикаменты, вывозить раненых, обменивать пленных.

«Но насколько это возможно на уровне рядового населения там, на линии соприкосновения? Люди на войне воспринимают друг друга как оккупантов. По-настоящему все закончится, только когда наступит ситуация, которую обе стороны не смогут изменить», — отметил Журавлев.

В истории подобное уже происходило, когда до революции, да и после нее, в конфликт вмешивалась Россия, которая говорила «будет так» и не оставляла другого выбора противоборствующим сторонам.

Шансы на завершение конфликта

Пока Россия будет максимально осторожничать в дипломатических оценках действий Эрдогана, конфликт в Карабахе будет продолжаться, уверена политолог. РФ как нейтральная сторона имеет право призывать к мирному решению и напрямую разговаривать со всеми участниками конфликта.

«Война — это деньги, и завершится она тогда, когда закончатся деньги. С азербайджанской стороны потоки финансирования пока в вооружение идут, с армянской стороны тоже. Вопрос в том, у кого первого все закончится. Как только закончится, мы сразу увидим большое количество призывов к переговорам, миру и так далее. Вопрос к туркам, насколько они и дальше готовы спонсировать Азербайджан», — заключила Елисеева.

Предыдущий конфликт в Карабахе прекратился после того, как у сторон фактически закончились снаряды, а люди устали от кровопролитий, напомнил Журавлев. Но в нынешний конфликт влезла Турция, из-за чего у Азербайджана появилась уверенность в победе. Пока она не исчезнет, война не закончится.

«Если бы не было Турции, думаю, вообще не было бы этих боев. Вот где проблема. Турки для своих задач, для обоснования лидерской позиции в тюркском мире нуждаются в победе. Им глубоко все равно, что будет в Азербайджане, Армении, Карабахе, но для его политики последствия не важны, ему нужна победа любой ценой», — подытожил эксперт.