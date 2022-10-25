Президент Израиля обсудит «иранскую угрозу» с Байденом | 360°

25 октября 2022, 10:49
Президент Израиля обсудит «иранскую угрозу» с Байденом
Президент Израиля Герцог во время визита в США обсудит с Байденом «угрозу Ирана»
Президент Израиля Ицхак Герцог намерен обсудить с американским президентом Джо Байденом «иранскую угрозу» в ходе визита в США. Об этом сообщила пресс-служба израильского президента.
«Планирую обсудить с президентом Байденом и лидерами Конгресса исходящую от Ирана угрозу. Этот фактор несет нестабильность как на Ближнем Востоке, так и во всем остальном мире», — заявил он.
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Президент подчеркнул, что речь в диалоге с Байденом пойдет о международных проблемах, несущих угрозу для всего человечества. Также Герцог отметил, что в ходе рабочей поездки он обсудит вероятность подписания газовой сделки с Ливаном.
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Также бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна не должна поставлять системы противовоздушной обороны на Украину. По его мнению, разработки могут попасть в руки Ирана и тогда обернутся против самого Израиля.
Ранее RT сообщал, что власти Израиля отказали Украине в переговорах между главами Минобороны стран.
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