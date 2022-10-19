Экс-премьер Израиля Нетаньяху объяснил, почему не стоит поставлять оружие на Украину | 360°

Мир 19 октября 2022, 14:10 Экс-премьер Израиля Нетаньяху объяснил, почему не стоит поставлять оружие на Украину Лидер израильской оппозиции Нетаньяху: отправленное на Украину оружие может попасть в Иран unsplash

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Если Израиль будет поставлять Украине оружие, оно может в итоге попасть в Иран и использоваться против Израиля, предположил его экс-премьер, лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Так он ответил на вопрос журналистов канала MSNBC о том, почему, по его мнению, страна не отправляет вооружение для ВСУ.

«В этом вопросе, я думаю, они (правящая партия — прим. ред.) придерживаются разумной политики. <…> Случалось неоднократно, что оружие, которое мы поставляли в какую-либо зону боевых действий, оказывалось в руках Ирана и применяется против нас», — отметил Нетаньяху.

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Он считает, что «всегда есть вероятность», что подобное повторится.

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Бывший премьер Израиля добавил, что страна приняла много беженцев из Украины и продолжает оказывать ей гумпомощь.

Ранее «Известия» писали, что Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав оборонных ведомств двух стран. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук заявил, что «глубоко разочарован» этим немотивированным отказом.