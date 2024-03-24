Эксклюзив 24 марта 2024, 12:43 Депутаты Мособлдумы и обычные люди пришли к мемориалу у Crocus City, чтобы возложить цветы Огромная очередь собралась у стихийного мемориала возле Crocus City Hall

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У стихийного мемориала возле Crocus City Hall собралась огромная очередь. Люди несут цветы в память о жертвах теракта. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

У концертного зала также собрались депутаты и сотрудники Мособлдумы — более 100 человек. Они также пришли для возложения цветов к стихийному мемориалу.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Затем в здании начался пожар.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Специалисты центра «Лидер» и аэромобильных группировок отряда Центроспас вынесли более 250 кубометров рухнувших конструкций. На месте ЧП всю ночь работала тяжелая техника. Экскаваторы и тракторы демонтировали фасад.