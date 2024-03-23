Происшествия 23 марта 2024, 19:38 США осудили теракт в Crocus City Hall Блинкен: США решительно осуждают теракт в Подмосковье Пресс-служба МЧС

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Соединенные Штаты Америки осудили теракт в Crocus City Hall в Красногорске. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщило РИА «Новости».

«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», — подчеркнул он.

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Блинкен добавил, что американская сторона осуждает терроризм во всех его формах и солидарна с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и расстреляли людей. Погибли минимум 133 человека, поиски людей под завалами продолжаются. В России 24 марта объявили общенациональный траур.

К преступлению причастны 11 человек, сообщил президент Владимир Путин. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. Власти пообещали наказать всех причастных к массовому убийству людей.