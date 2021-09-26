Президент Германии Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг. Об этом сообщило РИА «Новости».

Штайнмайера сопровождали только несколько фотографов и телекамер — такие ограничения ввели из-за антикоронавирусных правил. Свой голос лидер страны отдал в избирательном участке, расположенном в школе имени Эриха Кестнера.

Выборы в парламент ФРГ начались утром 26 сентября. В 08:00 по всей стране заработали почти 60 тысяч избирательных участков. Жители выберут правительство и нового канцлера, который сменит Ангелу Меркель. Следующее голосование пройдет через четыре года.

По предварительным опросам, в новый состав бундестага могут войти шесть крупнейших партий страны. В этом году на голосование выдвинулись 47 партий, всего баллотируются 6211 кандидатов — партийных и одномандатных.

Ангела Меркель была канцлером Германии 16 лет. Она заявила, что уйдет из политики после того, как ее последний срок подойдет к концу. По прогнозам, ее место займет Армин Лашет — сперва он относился к России дружелюбно, но сменил курс во время дебатов перед выборами. Политологи пока не делают прогнозов насчет того, как изменятся отношения Москвы и Берлина после ухода Меркель.