Германия поменяется в первом лице. Выборы в ФРГ могут отразиться на отношениях с Россией

В Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых страна изберет нового канцлера на смену Ангеле Меркель. О том, какую роль эти выборы сыграют для отношений ФРГ с Россией, «360» рассказал политолог Марат Баширов.

Выборы важны не только для самой Германии, но и для всей Европы, в том числе для отношений с другими странами, в частности с Россией.

«Общим местом является тот факт, что госпожа Меркель после этих выборов покинет пост канцлера. И ожидается, что будет достаточно жесткая борьба между тем блоком, который ее выдвигал, и еще двумя партиями, которые тоже претендуют на значительное число голосов, — так называемые „зеленые“ и социал-демократы», — рассказал Баширов.

По последним прогнозам, социал-демократы и блок ХДС/ХСС идут ноздря в ноздрю. При этом «зеленые» могут набрать на выборах 11-12% голосов.

Особенность формирования кабинета министров и выбора канцлера заключается в том, что одна из партий или блок должны набрать более 50% голосов либо вступить в коалицию.

«Вот это самая главная интрига, потому что считается, что „зеленые“ против проекта „Северный поток — 2“. Но если они набирают 12% и с ними никто в коалицию вступать не будет, то нет угрозы жесткого учета их программы в отношении проекта», — сказал эксперт.

Социал-демократы в случае победы, возможно, будут искать более сложного коалиционного союза. Баширов не исключил, что они объединяться с блоком ХДС/ХСС. По мнению политолога, при таком раскладе социал-демократы получат больше мест в правительстве, а ХДС/ХСС получат пост канцлера.

«В любом случае такая неуверенная победа блока Меркель будет накладывать отпечаток на твердость тех политик, которые до сих пор она проводила. На мой взгляд, будет какой-то период, когда будет достаточно мягкая реализация того, что Меркель делала гораздо более твердой рукой, часто даже не оглядываясь на каких-то младших партнеров», — заключил он.

Ангела Меркель пробыла в должности немецкого канцлера 16 лет. О своем отказе баллотироваться на пятый срок она объявила еще в 2018 году.

Ранее в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что «зеленые» могут помешать запуску газопровода «Северный поток — 2» под предлогом защиты редких ящериц.