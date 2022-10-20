Президент Германии передумал ехать в Киев | 360°

Мир 20 октября 2022, 01:37 Президент Германии передумал ехать в Киев Bild: президент ФРГ Штайнмайер отменил поездку в Киев по соображениям безопасности РИА «Новости»

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированную на четверг поездку в Киев, об этом сообщило немецкое издание Bild. В Германии обосновали отмену визита «соображениями безопасности».

По данным газеты, президенту рекомендовали отказаться от поездки в Киев МИД, МВД и органы безопасности Германии. Визит внесли в календарь главы государства еще несколько недель назад.

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Издание утверждает, что отмена поездки президента ФРГ вызвала раздражение в правительстве Украины. Представитель киевского режима сообщил газете, что в то время, когда президент отменяет визит, «множество международных дипломатов и гостей» хотят приехать в Киев «прямо сейчас».

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на левом берегу Днепра. Ранее в столице Украины и ряде регионов объявили воздушную тревогу. Сирена включилась в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожья и ДНР.