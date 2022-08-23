Президент Финляндии заявил о невозможности наладить отношения с Россией

Финский президент Саули Ниинисте сказал, что еще не пришло время для налаживания связей с Россией. Он высказался об этом на координационной встрече с руководителями дипломатических миссий Финляндии в Хельсинки.

«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», — заявил. Его процитировал ТАСС.

Ранее в августе Финляндия сообщила, что сократит число выдаваемых виз россиянам. Как сказал заместитель департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, Россия не оставит этот шаг без ответа.

Правила приема документов на визу для граждан России изменятся в Финляндии с 1 сентября. Каждое заявление на получение шенгена будет обрабатываться в финских визовых центрах индивидуально.