Мир 06 апреля 2024, 20:45 Президент Финляндии поддержал решение о бессрочном закрытии границ с Россией Президент Финляндии Стубб: решение закрыть границы с Россией было правильным РИА «Новости»

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Президент Финляндии Александр Стубб посчитал правильным решение правительства о бессрочном закрытии автомобильных КПП на границе с Россией. Об этом он сообщил в традиционном субботнем интервью телеканала Yle.

«Решение сохранить восточную границу закрытой — правильное решение», — заявил Стубб.

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Глава государства считает, что действия правительства позволили избежать хаоса, границу закрыли, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.

В четверг правительство Финляндии продлило на неопределенный срок закрытие автомобильных КПП на границе с Россией. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов.

В ближайшее время Финляндия не сможет восстановить отношения с Россией, считает посол в Хельсинки. Возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет, Финляндия стала страной НАТО.