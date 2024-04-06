06 апреля 2024, 20:45
Президент Финляндии поддержал решение о бессрочном закрытии границ с Россией
Президент Финляндии Стубб: решение закрыть границы с Россией было правильным
Президент Финляндии Александр Стубб посчитал правильным решение правительства о бессрочном закрытии автомобильных КПП на границе с Россией. Об этом он сообщил в традиционном субботнем интервью телеканала Yle.
«Решение сохранить восточную границу закрытой — правильное решение», — заявил Стубб.
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Глава государства считает, что действия правительства позволили избежать хаоса, границу закрыли, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.
В четверг правительство Финляндии продлило на неопределенный срок закрытие автомобильных КПП на границе с Россией. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов.
В ближайшее время Финляндия не сможет восстановить отношения с Россией, считает посол в Хельсинки. Возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет, Финляндия стала страной НАТО.
Финляндия
Россия
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