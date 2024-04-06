Мир 06 апреля 2024, 07:47 России и Финляндии не удастся восстановить сотрудничество в ближайшем будущем Посол Кузнецов исключил сотрудничество РФ и Финляндии в прежнем формате Unsplash

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Финляндия присоединилась к блоку НАТО и утратила во многом свою самостоятельность, поэтому не сможет восстановить отношения с Россией в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил посол Павел Кузнецов.

Дипломат предположил, что отношения двух стран будут зависеть не столько от финской стороны, сколько от мнения Белого дома и руководства стран Европы.

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«Но в любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет с учетом того, что теперь Финляндия — член агрессивного военного блока [НАТО]», — подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что финские власти почти полностью разрушили отношения с Россией. Посол напомнил, что Финляндия даже выходила за рамки «санкционных установок Брюсселя».

«Сохраняются лишь рабочие контакты по линии МИД и посольств наших стран, а также между отдельными ведомствами», — указал он.

Ранее Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией на неопределенный срок. Работу пограничных пунктов остановили еще в ноябре 2023 года, а затем эти ограничения неоднократно продлевали.