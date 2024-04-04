Мир 04 апреля 2024, 14:38 Границу Финляндии с Россией закрыли на неопределенный срок Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до уведомления IMAGO/Vesa Moilanen / Global Look Press

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Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией на неопределенный срок и ввела ограничение на въезд морским транспортом. Об этом сообщило правительство страны.

По предложению МВД Финляндии пункты пропуска на сухопутной границе останутся закрытыми до дальнейших уведомлений. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов, в поселке Нуйямаа, на островах Хаапасаари и Сантио. Заявления на предоставление убежища продолжат принимать только в оставшихся пунктах пропуска для морского и воздушного сообщения.

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«Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. Кроме того, весна предоставит возможности оказать большее давление на Финляндию», — объяснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Пограничные пункты закрыли в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев из третьих стран. Финские власти объявили временное ограничение и неоднократно его продлевали.