Президент Чехии ответил на слухи о циррозе печени

Президент Чехии Милош Земан опроверг сообщения одного из своих врачей о том, что он страдает от цирроза печени. О своем состоянии он рассказал телеканалу CNN Prima NEWS.

Ранее член медицинского консилиума, наблюдающего за Земаном, Павел Пафко заявил, что политик страдает от цирроза печени. Он уточнил, что в желудок Земана введен зонд для кормления. Земан заявил, что Пафко никогда его не осматривал и не в курсе его состояния здоровья, а подобное высказывание носит спекулятивный характер.

Президент Чехии признался, что страдает в первую очередь от истощения. В последнее время он потерял около 10 килограммов веса — именно с этим было связано его лечение в госпитале в Праге с 10 октября по 25 ноября.

О том, что у Земана обнаружили печеночную энцефалопатию, стало известно 14 октября. Данное заболевание возникает на фоне острой или хронической печеночной недостаточности. Политика поместили в реанимацию 10 октября.

Ранее политолог заявил, что президента Чехии хотят сместить, ссылаясь на его здоровье.