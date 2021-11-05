Член медконсилиума по наблюдению за здоровьем чешского лидера хирург Павел Пафко сообщил, что у президента республики Милоша Земана диагностировано хроническое заболевание печени — цирроз. Политику поставили для кормления питательный зонд.

Медик сообщил, что пока неизвестно, как долго будет продолжаться искусственное кормление. Все зависит от того, будет ли президент придерживаться предписанного врачами режима питания.

Как стало известно РИА «Новости», Земана могут выписать из Центрального военного госпиталя через 3-4 недели. Чешский президент сообщил, что чувствует себя неплохо и бросил курить

Земана госпитализировали 10 октября и поместили в палату интенсивной терапии. Через неделю врачи сообщили, что их пациент не сможет выполнять свои служебные обязанности.

Чешское издание Aktuálně.cz со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило, что речь, видимо, идет о запущенном циррозе печени. Известно, что Земан страдает от диабета и невропатии — болезни, при которой отмирают нервные окончания на ногах.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН, политолог Георгий Энгельгардт предположил, что госпитализация Земана и неутешительные прогнозы медиков стала следствием его независимой позиции и привычкой не выполнять правила Запада при общении с Россией.