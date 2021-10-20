Политолог заявил, что президента Чехии хотят сместить, ссылаясь на его здоровье

Научный сотрудник Института славяноведения РАН, политолог Георгий Энгельгардт прокомментировал сообщение о госпитализации чешского президента Милоша Земана, которое появилось сразу в нескольких СМИ. На его взгляд, враги политика, несмотря на то, что официального заявления консилиума врачей о плохом состоянии здоровья президента не было, продвигают идею сложения президентских полномочий. Об этом написало РИА ФАН.

«Я не могу назвать происходящее „дворцовым переворотом“. Чехия — парламентская республика, более серьезным влиянием там обладает премьер-министр. Земан не обладал большими полномочиями, но он достаточно долгое время нарушал своим поведением консенсус единообразия и некую картину единомыслия. Он, как и его предшественник, Вацлав Клаус, „нарушал строй“. Земан позволял себе отступать от общепринятых на Западе правил общения с Россией, вел себя как прагматик, задавал тем, с кем имел дело, нелицеприятные вопросы. И нажил себе врагов», — пояснил политолог.

Он также отметил, что победившая коалиция «Вместе» была настроена к Земану враждебно, так он не хотел выдавать им мандат на формирование правительства. Тем не менее решать, позволяет ли здоровье Земану исполнять обязанности президента, должен врачебный консилиум, а не представители СМИ, заключил эксперт.

Историк и общественный деятель Владимир Корнилов отметил, что официальное конечное заключение о состоянии здоровья президента Чехии не было предоставлено.

«Милош Земан немолод, он действительно имеет проблемы со здоровьем. В публичном пространстве распространяется информация, якобы полученная от врачей, что он не в состоянии исполнять свои обязанности. В Конституции Чехии предусмотрено положение о том, что президент республики должен сложить с себя полномочия, если он утратил дееспособность. Но заключения специального уполномоченного консилиума медиков никто не видел. Поэтому говорить про его увольнение пока некорректно. Ведь человек на больничном менее двух недель, на него распространяются гарантии и свободы государства, в котором он живет, в том числе и нормы трудового права, как и на обычных граждан», — объяснил политолог.

Ранее стало известно, что президента Чехии Милоша Земана госпитализировали сразу после победы на выборах оппозиционной коалиции «Вместе». Партнеры Земана продолжают утверждать, что он может работать, однако новый сенат Чехии намерен лишить его президентских полномочий.