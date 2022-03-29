Президент Бразилии госпитализирован из-за болей в животе

Президента Бразилии Жаир Болсонару госпитализировали в один из военных госпиталей в столице Бразилиа из-за странных болей в животе. Об этом изданию G1 сообщил министр коммуникаций Фабиу Фарию.

«Вечером в понедельник Болсонару отправили в больницу вооруженных сил», — рассказал он.

Фарию добавил, что глава государства пройдет несколько тестов и сдаст анализы, которые позволят точно определить причину недуга.

В январе Болсонару был госпитализирован на два дня в больницу в Сан-Паулу из-за непроходимости кишечника.

В то время врач Антонио Луис Маседо, работавший с президентом с 2018 года, сказал, что проблема была вызвана неправильно пережеванными креветками.

В начале марта Болсонару лестно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвав его одним из самых могущественных людей в мире.

Ранее Болсонару допустил участие Бразилии в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, предложив посреднические услуги.