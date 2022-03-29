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    29 марта 2022, 07:24

    Президент Бразилии госпитализирован из-за болей в животе

    G1: президент Бразилии Болсонару госпитализирован из-за болей в животе

    Максим Зинкин

    Президента Бразилии Жаир Болсонару госпитализировали в один из военных госпиталей в столице Бразилиа из-за странных болей в животе. Об этом изданию G1 сообщил министр коммуникаций Фабиу Фарию.

    «Вечером в понедельник Болсонару отправили в больницу вооруженных сил», — рассказал он.

    Фарию добавил, что глава государства пройдет несколько тестов и сдаст анализы, которые позволят точно определить причину недуга.

    В январе Болсонару был госпитализирован на два дня в больницу в Сан-Паулу из-за непроходимости кишечника.

    В то время врач Антонио Луис Маседо, работавший с президентом с 2018 года, сказал, что проблема была вызвана неправильно пережеванными креветками.

    В начале марта Болсонару лестно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвав его одним из самых могущественных людей в мире.

    Ранее Болсонару допустил участие Бразилии в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, предложив посреднические услуги.