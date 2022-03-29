Президент Бразилии госпитализирован из-за болей в животе
G1: президент Бразилии Болсонару госпитализирован из-за болей в животе
Президента Бразилии Жаир Болсонару госпитализировали в один из военных госпиталей в столице Бразилиа из-за странных болей в животе. Об этом изданию G1 сообщил министр коммуникаций Фабиу Фарию.
«Вечером в понедельник Болсонару отправили в больницу вооруженных сил», — рассказал он.
Фарию добавил, что глава государства пройдет несколько тестов и сдаст анализы, которые позволят точно определить причину недуга.
В январе Болсонару был госпитализирован на два дня в больницу в Сан-Паулу из-за непроходимости кишечника.
В то время врач Антонио Луис Маседо, работавший с президентом с 2018 года, сказал, что проблема была вызвана неправильно пережеванными креветками.
В начале марта Болсонару лестно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвав его одним из самых могущественных людей в мире.
Ранее Болсонару допустил участие Бразилии в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, предложив посреднические услуги.