Президент Бразилии назвал Путина одним из наиболее могущественных людей в мире

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что считает российского лидера Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире. Об этом политик сказал в интервью Estado de Minas.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Сейчас он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали почти три часа», — сообщил Болсонару.

Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал защиту людей Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду и издевательствам. Также, по словам российского лидера, на Украине нужно провести демилитаризацию и денацификацию.

Запад осудил действия РФ и ввел антироссийские санкции. В частности, они задели такие банки, как ВТБ и Сбербанк. Кроме того, страны Евросоюза, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.