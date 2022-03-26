Бразилия допустила участие в урегулировании ситуации на Украине

Бразилия могла бы внести вклад в установление диалога между Россией и Украиной. Такое мнение в интервью телеканалу CNN Вrаzil высказал глава МИД страны Карлус Франса.

«Не знаю, насколько мы могли бы стать посредниками в вопросах мира. <…> Мы все-таки находимся в отдалении от театра, на котором развивается конфликт. Однако, несомненно, Бразилия с учетом ее взвешенной позиции, конструктивного подхода в ООН действительно могла бы облегчить этот диалог», — сказал дипломат.

Он добавил, что Бразилия рассчитывать усадить Москву и Киев за стол переговоров и выслушать обе стороны.

«Бразилия могла бы выступить в роли помощника и посредника», — подчеркнул глава бразильского МИД.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна должна исходить из собственных интересов в ситуации вокруг Украины. При этом постпред Бразилии в ООН осудил и призвал пересмотреть решения о поставках вооружений на Украину и введении санкций из-за российской операции в этой стране.