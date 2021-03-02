Президент Армении повторно не стал подписывать указ об отставке начальника Генштаба ВС
Армянский президент Армен Саркисян отказался подписывать второе ходатайство премьера Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Армении.
«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — рассказали в пресс-службе.
На прошлой неделе Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны, после чего премьер уволил главу Генштаба Гаспаряна. После этого в стране снова активизировались оппозиционеры: они стали выходить на улицы и требовать отставки главы Кабмина. Волнения в Армении не прекращаются с момента окончания войны в Нагорном Карабахе. Накануне протестующие ворвались ворвались в одно из правительственных зданий в Ереване.
Лидер армянской оппозиции Эдмон Марукян предложил Пашиняну сделку: подписать любое его предложение по внеочередным парламентским выборам взамен на то, что Гаспарян вернется к службе.