Оппозиция Армении предложила Пашиняну сделку

Лидер оппозиции Армении Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну пойти на сделку. Премьер должен отозвать свое решение об отставке Оника Гаспаряна.

Марукян заявил, что в том случае, если премьер отзовет свое решение об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, представители оппозиции подпишут любое его предложение по проведению внеочередных парламентских выборов.

«Оставляем в покое армию, позволяем ей восстановиться», — написал Марукян на своей личной странице в Facebook.

Глава парламентской фракции «Светлая Армения» также заверил, что противники премьера не будут выдвигать своего кандидата на пост главы правительства, если он добровольно согласится с условиями договора. Политик добавил, что таким образом в стране снизится напряженность.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало руководство в полном составе.

Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал отставки Пашиняна. В ответ на это Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба. Однако это решение не вступило в законную силу, поскольку его не утвердил президент страны Армен Саркисян.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.