Противники Пашиняна ворвались в одно из правительственных зданий в Ереване

Требующие отставки армянского премьера Никола Пашиняна ворвались в одно из правительственных зданий в Ереване. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента — это участники акции, которую организовал молодежным союзом оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

«Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет, и мы можем войти в любое правительственное здание», — приводит агентство слова одного из противников главы правительства Армении.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и Кабмина страны. После этого премьер отправил в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Лидер оппозиции Армении Эдмон Марукян предложил Пашиняну сделку: его противники подпишут любое предложение по проведению внеочередных парламентских выборов, если Гаспарян снова займет свой пост.

Протесты против Пашиняна не прекращаются в Армении с момента окончания войны в Нагорном Карабахе.