Презентацию игр для PlayStation 5 перенесли из-за беспорядков в США

Беспорядки в США после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда стали поводом для переноса презентации игр для PlayStation 5. В компании Sony сочли, что момент для празднования неподходящий.

Мероприятие, посвященное играм, было запланировано на 4 июня. Теперь сроки, судя по опубликованному в Twitter заявлению, сдвинуты. Конкретных дат в Sony пока не называют.

«Мы понимаем, что игрокам во всем мире не терпится увидеть игры для PS5. Но, как нам кажется, момент для празднования сейчас не подходящий. Мы решили подождать, чтобы дать возможность быть услышанными более важным голосам», — говорится в публикации.

Из-за беспорядков уже перенесли презентацию Android 11. В Google рассчитывали провести ее 3 июня.

Протестные акции и беспорядки в США начались после того, как в Миннеаполисе скончался после жестокого задержания афроамериканец Джородж Флойд. Одного из полицейских, который придавил шею мужчины коленом, обвинили в убийстве по неосторожности а арестовали.